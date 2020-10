LA DECISIONE

UDINE (al.pi.) Palazzo D'Aronco cerca l'equilibrio tra smart working per i dipendenti e necessità di garantire i servizi ai cittadini, dopo il nuovo decreto ministeriale che chiede il lavoro agile per almeno il cinquanta per cento dei dipendenti impegnati in attività che possono essere svolte secondo questa modalità. «Ora ha spiegato l'assessore al Personale, Fabrizio Cigolot - attendiamo che i dirigenti individuino le professionalità che devono svolgere servizio in presenza, come Polizia locale, Anagrafe, Servizi mense; almeno la metà degli altri dovrà invece lavorare in modalità agile, tenendo conto della rotazione, che può essere giornaliera o settimanale, e delle priorità, come ad esempio per chi soffre di patologie. Abbiamo l'obbligo di mettere in atto tutte le misure che diminuiscano il rischio di contagio, ma anche di garantire i servizi ai cittadini. Allo stato attuale, su 748 dipendenti, 234 sono in smartworking e 514 in presenza, con la copertura di tutti i servizi essenziali. Tra l'altro ha concluso l'assessore - il lavoro agile andrà sempre più a regime perché entro fine anno dobbiamo predisporre il Pola, Piano Operativo Lavoro Agile.

Per questo, l'organizzazione si deve orientare sempre più in questo senso, anche nella misurazione e nella valutazione delle performance svolte in smartworking perché si tratta comunque di lavoro».

Prendere appuntamento con gli uffici, quindi, è ancora la modalità migliore per interfacciarsi con i tecnici comunali, tutelando la sicurezza per tutti. «Il lavoro agile viene chiesto molto alla Pubblica Amministrazione ha commentato il sindaco Pietro Fontanini - come se non fossimo un'entità economica. Invece, ad esempio con le opere pubbliche creiamo molte ricadute sul territorio. Fermare la nostra azione significa fermare, almeno in parte, anche l'economia locale. La Pubblica Amministrazione deve avere persone che le permettano di operare con efficienza e liberare risorse che danno lavoro a tante realtà».

