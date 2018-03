La Cgil: «Diritto allo studio, troppi favori a scuole private»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ISTRUZIONEUDINE «Una norma frettolosa, non preceduta da un fattivo confronto con tutte le parti interessate e non condivisibile in diversi capitoli importanti, in particolare quelli relativi ai criteri di erogazione dei finanziamenti». Questo, nelle parole di Villiam Pezzetta e Adriano Zonta, il giudizio con cui la Cgil del Fvg e il suo sindacato scuola, la Flc, bocciano la legge sul diritto allo studio recentemente approvata dal Consiglio regionale. «Il testo finale scrivono in una nota congiunta i due segretari non definisce criteri...