L'appello di Fedriga agli avversari: no a promesse facili

POLITICATRIESTE Un appello ai candidati avversari: «Non facciamo promesse facili perché rischiamo di giocare con il dramma». È quello di Massimiliano Fedriga, aspirante presidente della Regione per il centrodestra. «Non gioco con le difficoltà dei cittadini e non regalo mance a tutti ma voglio dare risposte serie senza prendere in giro per guadagnare una poltrona».CENTRODESTRAA Trieste, Fedriga (reduce dalla visita di Matteo Salvini che tornerà in regione ancora due volte, di cui una a Trieste) è tornato all'attacco: «Stiamo...