IMPRESE UDINE Trasporti, Rizzani De Eccher entra nella Rail Baltica. Con imprese

IMPRESEUDINE Trasporti, Rizzani De Eccher entra nella Rail Baltica. Con imprese belga e lettone si aggiudica il primo lotto della mega stazione di Riga. In seguito alla firma del contratto di 430,5 milioni di euro per l'appalto della Stazione di Riga, la società del Gruppo de Eccher, colosso mondiale per la costruzione di infrastrutture, assieme alle imprese belga Besix e lettone Rere, si sono aggiudicate il primo lotto della mega-opera che sarà realizzata nella capitale lettone. È stato infatti firmato il contratto di 430,5 milioni di euro...