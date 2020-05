Il ministero dell'Interno ha erogato ai Comuni la prima tranche del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali, strumento previsto dal Decreto Rilancio per aiutare le amministrazioni locali a coprire, almeno in parte, le perdite di entrate connesse all'emergenza Covid-19' e quindi poter continuare a garantire i più svariati servizi essenziali. Per l'intero territorio nazionale, Roma ha stanziato complessivamente 3,5 miliardi di euro e, due giorni fa, ha pagato gli acconti pari al 30 per cento della quota spettante a ciascuno: al Comune di Udine, sono arrivati quasi 1,4 milioni di euro; se questo rappresenta un terzo della quota, il capoluogo friulano dovrebbe incassare in totale circa 4,6 milioni a fronte di una riduzione delle entrate stimate finora sui 9 milioni di euro (ma ci sono ancora da calcolare anche le minori spese). Prima di questi contributi, lo Stato aveva già stanziato per la città 527 mila euro per il Fondo di solidarietà alimentare (buoni spesa), 13mila euro per finanziare il lavoro straordinario della Polizia Locale e circa 65mila come concorso alle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici comunali. Attraverso il Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali, al Comune di Codroipo, arrivano invece poco meno di 200mila euro; 196mila a Latisana; 76mila a Palmanova; quasi 179mila a Cividale del Friuli e 123mila a Tolmezzo. Entro il 10 luglio, previa intesa in Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, saranno individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo, sulla base degli effetti dell'emergenza sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate.

