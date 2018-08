CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DECRETOUDINE Dopo aver accusato il colpo per il congelamento dei fondi del bando per le periferie previsto nel decreto Milleproroghe, a Udine si volta pagina e il centrodestra cittadino invita il Pd a fare squadra dopo l'assemblea di Identità Civica convocata per esaminare l'emendamento che a Roma ha colto in fallo proprio i democratici. Da Loris Michelini ai consiglieri Antonio Falcone e Michele Zanolla, Identità Civica chiede compatta di trovare la quadra per superare l'impasse. «La verità dicono - è che in questa situazione tutti...