Il congresso sulla solitudine è a caccia di volontari per l'evento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'APPELLOUDINE Il congresso Ifotes 2019. Uscire dalla solitudine, costruire relazioni è sempre più vicino e gli organizzatori hanno deciso di lanciare una chiamata per la ricerca di volontari che possano contribuire all'evento - realizzato con la collaborazione e il sostegno di Comune di Udine con il Progetto Oms Città Sane, Regione Friuli Venezia Giulia, Promoturismo Fvg e Università di Udine -, in programma a Udine dal 3 al 7 luglio. In quelle giornate il capoluogo friulano si trasformerà in un grande luogo di incontro dove potersi...