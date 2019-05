CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE Sei vagoni fuggiaschi. I motivi per cui quei sei carri merci, che erano in sosta allo scalo della stazione di Udine, ieri intorno a mezzogiorno, da soli, senza nessuno a comandarli, si sarebbero messi in moto e avrebbero iniziato a marciare verso la linea Udine-Trieste, li accerterà l'inchiesta interna che la società ferroviaria ha annunciato di aver avviato e la probabile indagine che potrebbe essere aperta dalla Procura competente. Resta il fatto che quei sei vagoni si sono mossi sulla linea che collega i due capoluoghi...