IL CASOUDINE Dopo oltre mezzo secolo a fine maggio chiude il bar Da Bruno. Nel marzo del 1965 l'aveva aperto in via Marangoni a Udine Bruno Blasone, terzo di cinque fratelli di una famiglia della zona di viale Venezia, che voleva mettere a frutto le esperienze acquisite in quattordici anni al Piccolo Biffi di via Poscolle dove aveva trovato lavoro da cameriere poco più che adolescente. All'inizio Bruno era affiancato dal fratello minore Franco: una decina di anni dopo è arrivato la coda della serie familiare, Giorgio. I tre hanno proseguito...