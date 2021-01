SOLIDARIETÀ

UDINE Sentinelle armate, osservatori attenti della natura della nostra montagna, gestori, attraverso il prelievo selettivo, della fauna selvatica. E anche dispensatori di solidarietà. I cacciatori del Distretto n. 1 del Tarvisiano, da Paularo passando per Valcanale, Canal del Ferro fino a Taipana, hanno offerto il loro contributo per rendere più efficace la lotta contro la bufera Covid. Attrezzature di pronto impiego sono state donate ai Distretti sanitari della Carnia e del Gemonese.

LE ATTREZZATURE

La scelta dei presidi, in modo da ottimizzare le risorse economiche, si è avvalsa del contributo di un socio cacciatore, il dottor Graziano Busettini, presidente di Arcicaccia regionale, in pensione da qualche anno e già apprezzato professionista nell'ambito della sanità friulana. Grazie ai suoi consigli e contatti, il presidente del Distretto venatorio Odilio Ferigo è stato in grado di consegnare in tempi brevi attrezzature igienizzanti per ambulatori e autovetture al Distretto sanitario della Carnia (già in funzione da novembre) e quindici zaini tecnici, provvisti di accessori staccabili, al Distretto sanitario del Gemonese, da destinare agli operatori per l'assistenza sul territorio.

I CONTRIBUTI

La campagna di solidarietà si è avvalsa di un contributo di 5.200 euro da parte delle 14 Riserve di caccia e delle tre Aziende faunistiche venatorie che fanno parte del Distretto del Tarvisiano e di 3.500 euro del Distretto. «I cacciatori ha ricordato Odilio Ferigo hanno vissuto come tutti la pandemia; molti di loro ben inseriti nelle realtà locali hanno offerto un contributo diretto, operando ciascuno secondo il proprio ruolo, per affrontare disagi, superare difficoltà. Proprio per questo motivo hanno avvertito l'esigenza di essere vicini in modo concreto, agli operatori sanitari, la cui opera in questa emergenza, è una straordinaria dimostrazione di spirito di sacrificio e generosità».

CASE DI RIPOSO

L'iniziativa del Distretto del Tarvisiano è stata preceduta dalla doppia donazione delle Riserve di caccia di Venzone e Ligosullo che si sono mosse in favore delle rispettive case di riposo di Venzone e Paluzza. Va anche ricordato come i cacciatori del Tarvisiano abbiano operato anche in passato attraverso iniziative solidaristiche, come quella in favore dei terremotati d'Abruzzo per i quali furono trovati i fondi che hanno assicurato a quelle popolazioni un'aula multimediale.

