GIUNTA UDINE Via libera al crematorio a Paderno. La giunta Fontanini ha infatti

GIUNTAUDINE Via libera al crematorio a Paderno. La giunta Fontanini ha infatti approvato il progetto che, dopo il passaggio in consiglio comunale, andrà a gara per trovare il soggetto esterno che costruirà e gestirà la struttura. Il nuovo impianto, a due linee e a basse emissioni, sostituirà l'attuale di San Vito (realizzato nel 1991) che è ormai obsoleto ha spiegato il sindaco Pietro Fontanini -, e verrà quindi dismesso. Il nuovo impianto verrà realizzato in project financing: Gli uffici hanno studiato le diverse ipotesi ha detto il...