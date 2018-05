Già otto decessi dall'inizio di quest'anno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I DATIUDINE Nel 2018 in regione si contano già otto vittime per infortuni. In sei casi gli incidenti si sono verificati in provincia di Udine. L'elenco diffuso dai sindacati include le denunce di infortunio mortale in occasione di lavoro e in itinere. La tragica lista del 2018 si apre l'11 gennaio con Roberto Moimas, 51 anni, morto in incidente stradale in provincia di Gorizia. E prosegue con sei lavoratori deceduti in provincia di Udine: il 12 gennaio Massimo Mulloni, 42 anni (incidente stradale); il 23 gennaio Vanni Oviszach, 51 anni,...