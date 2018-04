Fidenato, nuova assoluzione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE Giorgio Fidenato, il leader di Agricoltori Federati, impegnato da anni nella battaglia pro-ogm, ottiene un'altra assoluzione e preannuncia, «semineremo ancora». La sentenza che lo ha assolto dall'accusa di aver violato il divieto di semina di ogm, in questo caso per la semina del mais relativa all'annata 2015, è stata pronunciata ieri dal giudice monocratico del tribunale di Udine Carlotta Silva ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Stessa sorte è...