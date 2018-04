Così 40 anni fa la neve seppellì anche i sogni dei due militari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA COMMEMORAZIONEPONTEBBA Quell'inverno era stato particolarmente nevoso e anche quel 13 aprile 1978 le condizioni meteo non erano delle migliori. Come previsto dal servizio, però, quattro giovani finanzieri dipendenti dell'allora V Legione della Guardia di finanza di Udine, uscirono dalla caserma Monte Cavallo (ora Appuntati Marta e Laritti) per raggiungere il valico. Nonostante gli ottimi rapporti con la vicina Austria c'era il confine da pattugliare. Quella mattina la vigilanza alpestre era stata assegnata a Secondo Fontana, Valter...