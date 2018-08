Coldiretti ai magistrati: «Ora servono tempi rapidi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Sui falsi Dop di San Daniele la Coldiretti chiede ai magistrati pordenonesi di fare chiarezza in tempi rapidi per garantire la qualità di uno dei prodotti simbolo del Made in Italy e con un fatturato di oltre 800 milioni di euro. «Grazie a 3.927 allevatori, 116 macelli, 550 addetti e 31 stabilimenti produttivi - sottolinea la Coldiretti in una nota - il prosciutto San Daniele rappresenta il 22,5% della produzione annua di prosciutti Dop italiani e il 13,7% della produzione di prosciutto crudo in Italia». Ricorda che ogni anno circa tre...