BENI CULTURALIUDINE «Il pericolo più grande è lasciare che le cose vadano avanti per conto loro o peggio che si continui a decidere senza di noi. Ci sono carte da giocare, ma occorre prendere l'iniziativa e la Regione deve far pesare il suo ruolo e la sua autonomia». Lo afferma Salvatore Spitaleri, componente della Commissione paritetica Stato-Regione Fvg, commentando gli esiti della riforma del ministro per i Beni culturali Alberto Bonisoli (Lega), che ha accorpato sul museo autonomo del Parco di Miramare i musei nazionali dell'ex polo...