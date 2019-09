CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ATENEOUDINE Ottime notizie su più fronti per l'ateneo di Udine. Il master Executive MBA, l'inedita iniziativa di alta formazione per imprenditori e classe dirigente del territorio promossa dall'Università in collaborazione con Confindustria Udine, raddoppia: ha già superato la quota di iscrizioni prevista e ora punta all'attivazione di due classi di corsisti. Rappresenta il più prestigioso titolo di specializzazione in campo economico-gestionale, offrendo una preparazione nei vari ambiti del management. Rispetto ad altre iniziative...