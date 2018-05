Alex non ce l'ha fatta, morto a 23 anni L'incidente sabato notte vicino a casa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

INCIDENTEUDINE Non ce l'ha fatta ed è morto Alex Gobbatto, il ventitreenne di Palazzolo dello Stella che nella notte tra sabato 12 e domenica 13 maggio era rimasto vittima di un incidente a poca distanza dalla sua abitazione al confine con il vicino comune di Muzzana del Turgnano. Il giovane, nato a Latisana, aveva perso il controllo della auto, una Ford Focus, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Rivignano della Compagnia di Latisana: il veicolo era finito vicino a un fosso a bordo strada. Forse...