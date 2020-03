Mef, Bankitalia, Abi e Mcc si mobilitano in una task force per la gestione di tutte le misure varate dal governo, a partire dal decreto Cura Italia, per gestire la paralisi economica e produttiva provocata dal Covid-19. Già ieri pomeriggio sul tavolo delle 4 istituzioni, sebbene operativa «dalla prossima settimana» per «mettere le banche e i soggetti interessati a conoscenza delle nuove procedure, e per agevolarne l'utilizzo», la task force avrebbe registrato una prima presa d'atto informale perché non c'è tempo da perdere. Il gruppo di lavoro dovrà dare esecuzione alla moratoria sui mutui e potenziamento del Fondo Pmi. Il decreto Cura Italia, spiega una nota, «ha adottato una moratoria fino al 30 settembre dei prestiti per le micro imprese, le Pmi, professionisti e ditte individuali, mentre l'operatività del Fondo di garanzia per le Pmi, gestito da Mcc, è stata potenziata e ampliata, aumentandone le risorse e l'ambito di intervento e rendendo più veloci e semplici le procedure per l'ottenimento della garanzia». Nello specifico, per i nove mesi successivi dalla vigenza del decreto dei 18 marzo la garanzia è concessa a titolo gratuito alle Pmi.

