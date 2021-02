TENNIS

MELBOURNE Azzurri protagonisti alla vigilia degli Australian Open a Melbourne, iniziati nella notte italiana. La copertina è stata tutta per Jannik Sinner che ha vinto il derby tricolore con Stefano Travaglia nel torneo Atp 250 (il Great Ocean Road Open) con il punteggio di 7-6, 6-4. Non è andata altrettanto bene invece a Fabio Fognini e Matteo Berrettini, piegati nella finale di Atp Cup per nazioni dai russi Andrei Rublev e Daniil Medvedev. Sinner ha messo in bacheca il secondo titolo Atp in carriera. Uno sforzo impressionante, senza pause: già questa mattina infatti, dopo le 9, nel primo turno degli Australian Open il 19enne della Val Pusteria se la vedrà con l'ostico canadese Denis Shapovalov n. 12 del mondo, che da diversi giorni è a riposo, dopo il ko in Atp Cup con la Serbia di Novak Djokovic. Un vantaggio non da poco contro l'azzurro, che grazie alla vittoria di ieri però scala 4 posizioni nella classifica mondiale, e sale al 32mo posto.

Nella finale dell'Atp Cup, Fognini si è arreso 6-1, 6-2 alla forza di Rublev; Berrettini è stato, invece, piegato da Medvedev 6-4, 6-2. «Medvedev è il più in forma del circuito, la prossima volta voglio essere più pronto per affrontarlo - ha detto Berrettini -. Il bilancio è comunque positivo, giocato 4 partite contro avversari forti e tre sono andate bene».

