CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RUGBYL'ITALIA PERDEUNA POSIZIONEAggiornato il ranking internazionale. L'Italia scende dal 13° al 14° posto per effetto della vittoria delle Tonga (che vanno al 12°posto) sulle Figi. Davanti agli azzurri ancora la Georgia. Alle loro spalle gli Usa in risalita. In vetta Nuova Zelanda, Irlanda e Galles nell'ordine. L'Inghilterra avanza al 4° posto scavalcando Sudafrica e Australia. L'Argentina, in piena crisi, è decima.SUPERBIKEL'APRILIA SI GODE IL PODIO(ld) Con la doppietta di Laguna Seca, Jonathan Rea allunga nel Mondiale Superbike su Chaz...