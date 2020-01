MILANO È arrivata l'ufficialità: Victor Moses è un giocatore dell'Inter. L'esterno nigeriano, classe 1990, arriva in nerazzurro a titolo temporaneo con diritto di opzione, come ha precisato il club in una nota diramata due giorni dopo le visite mediche sostenute dall'ex Chelsea, una volta risolte le questioni burocratiche.

Il neo interista ha rilasciato ieri le prime dichiarazioni a Inter TV: «È un onore per me essere qui ed essere un calciatore dell'Inter - ha detto -. Ringrazio tutti per l'accoglienza, non vedo l'ora di iniziare. Lavorare ancora con Conte è un'opportunità che mi rende molto felice».

I contatti con l'allenatore erano allacciati da tempo (Moses è stato uno dei cardini del modulo 3-4-3 con il quale Conte ha conquistato la Premier League alla sua prima stagione in Inghilterra): «Gli ho parlato e mi ha già spiegato il progetto del club. Voglio farne parte, sono contento di essere qui. Darò il massimo, voglio aiutare la squadra. Qui c'è tanta qualità, io voglio dare il mio contributo in campo divertirmi. Queste sono le cose più importanti». Con l'arrivo di Moses e Ashley Young si può dire completata l'operazione di rinforzo delle fasce.

