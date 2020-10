Luci, a San Siro. L'Inter si fa superare nel finale e poi raggiunge il Borussia Moechengladbach, resta comunque complicata la corsa agli ottavi. Un'azione collettiva, infinita, porta al vantaggio in una serata complicata, con sprazzi di buona Inter, nella ripresa, dopo il gol. Il tackle affondato da Vidal sul figlio di Lilian Thuram origina il pari, su rigore. Nel finale il vantaggio tedesco sul filo del fuorigioco e il pari ancora di Lukaku.

Va peggio al Real: perde a Madrid per 3-2 con lo Shakhtar Donetsk, era sotto 3-0 all'intervallo, con reti di Tetè e Solomon, inframezzate dall'autogol di Varane. Le marcature di Modric e Vinicius Junior (20 anni) non bastano a recuperare gli ucraini, sulla carta la quarta forza del girone e adesso all'inseguimento almeno del terzo posto, ovvero del rimando in Europa league. Un girone complicato.

ESORDIO DIFFICILE

Nel primo tempo, è l'Inter di questo avvio di stagione, sembrava si fosse fermata alla finale di Europa league, in Germania, con il Siviglia. Andava meglio quando Antonio Conte aveva i nervi tesi. Qualsiasi partita con i tedeschi è sempre complicata, i nerazzurri sono usciti dall'Europa league un anno e mezzo, con Spalletti, perdendo a San Siro con l'Eintracht Francoforte e a dicembre dalla Champions per il 3-2 subito a Dortmund dal Borussia. I bianchi si difendono bene, concedono poco, giusto un destro da fuori a Eriksen, ribattuto da Kramer. Prima dell'intervallo Sanchez finta come quando era all'Udinese di Guidolin, lancia Lukaku ma il belga incrocia troppo il diagonale. Entra Lautaro per Sanchez, continua però il palleggio laterale. Da un'azione come tante arriva il vantaggio. Perisic da sinistra crossa e fa capire perchè è vicecampione del mondo, un difensore libera, Vidal, Lautaro, D'Ambrosio per Darmian, Lukaku infila. Il belga si fa respingere l'occasione per il raddoppio, stessa cosa accade a Darmian. Considerata le sconfitta nel derby, è un miracolo che l'Inter conceda poco, con un solo difensore centrale, De Vrji, perchè D'Ambrosio e Kolarov non sono abituati ad agire centralmente, soprattutto il 35enne ex Lazio e Roma. Bastoni e Skriniar vengono dal covid, l'azzurrino è in panchina, Asley Young non si è ancora ripreso dal virus e ieri è arrivata la positività di Hakimi, il marocchino di 22 anni è asintomatico.

SBANDAMENTI

De Vrji sbaglia una giocata in uscita, Vidal fa ancora peggio perchè entra su un piede di Marcus Thuram, dal dischetto l'algerino Bensebaini angola tanto, al punto che il pararigori Handanovic non arriva. Il portiere ex Udinese deve uscire dall'area per evitare un contropiede. La formazione della famiglia Zhang ha pazienza, chiede gli straordinari a Lukaku, che respinge un angolo. Meritava di vincere, si è peraltro aggiudicata appena 5 delle ultime 20 sfide con squadre tedesche, la più importante fu la finale di Champions, 10 anni fa, contro il Bayern. Darmian crossa che è un piacere, da destra, insegue l'Europeo, al Parma non era stato sempre impeccabile. Aziona Lautaro, la girata è pronta, c'è una deviazione con un braccio, giudicata involontaria di Ginter, ci stava il rigore. Arriva l'1-2 dei bianchi, il lancio da centrocampo è deviato sulla trequarti da Thuram, De Vrji lo tiene in gioco, forse per centimetri, servono 3' per decrittare l'azione, al Var. L'arbitro convalida. Poi Sommer salva su Darmian, di testa. Lukaku fa doppietta al 90', tocco ravvicinato su angolo di Kolarov. Che allo scadere su punizione non trova la porta. Sipario a San Siro. Solo un punto per l'Inter, forse meritava di più, certo poteva andar peggio.

Vanni Zagnoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA