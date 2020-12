La festa, attesa venti anni è rinviata. Niente ottavi matematici. Che invece si prender il Dortmund grazie al pareggio (1-1) di ieri contro la Lazio. Una grande partita dei biancocelesti condita dall'ottavo gol di Immobile stagionale il terzo in Champions. E tutti e tre alla sua ex squadra. Il settimo di fila per il bomber laziale. Migliore vendetta di così non poteva esserci per la Scarpa d'Oro che in Germania, al termine della stagione 2014 fu definito uno dei peggiori acquisti del Dortmund. Decide ancora lui che su rigore riagguanta i tedeschi andati in vantaggio con un gol di Guerreiro. E pensare che sul finale di gara sferra un destro da ko su cui si supera Burki. In una notte di sogni e di campioni alla squadra di Inzaghi è mancato un pizzico di fortuna: non poter sfruttare il risultato dell'altra gara visto che ha vinto anche il Bruges. Avrebbero voluto una vittoria da dedicare alla memoria del lazialissimo Diaconale, nel giorno in cui ricorreva anche il 44° anniversario della morte di Tommaso Maestrelli. Come detto tutto rinviato: basterà un punto nello scontro diretto di mercoledì all'Olimpico. Detto questo, vincere in Germania non era affatto semplice eppure la Lazio ha giocato una buonissima partita. Una prova da grande squadra contro un avversario molto forte.

