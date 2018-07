Kane contro Lukaku: in palio non solo il premio di consolazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA FINALINALa partita che nessuno vorrebbe giocare. Così il ct dell'Inghilterra, Gareth Southgate, aveva definito il match per il terzo posto dopo la bruciante sconfitta in semifinale con la Croazia. «Gli ultimi due giorni sono stati duri. Eravamo a venti minuti dalla finale», ha detto il ct inglese alla vigilia del match che oggi alle 16 a San Pietroburgo vedrà i suoi ragazzi contendersi il bronzo con il Belgio. Ora che la finale è sfumata, i Tre Leoni e i Diavoli Rossi devono trovare la motivazione per l'ultima sfida. «Abbiamo...