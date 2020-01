JUVE

BONUCCI: «STRADA

ANCORA LUNGA»

«Guardiamo avanti. La strada è lunga». Leonardo Bonucci volta pagina dopo il ko della Juventus con il Napoli, seconda sconfitta stagionale in campionato per la squadra di Sarri. «Testa alla partita di domenica con la Fiorentina», aggiunge su Instagram il capitano, unico calciatore bianconero a commentare la partita sui social network. Per i tifosi che hanno partecipato al sondaggio di un portale del tifo bianconero, Juworld.net, la colpa della sconfitta è soprattutto della squadra (quasi il 50%), solo dopo viene Sarri (38%); per il 7% il problema è dovuto al tridente Dybala-Higuain-Ronaldo.

SERIE B

IL PERUGIA AGGANCIA IL CITTA

Nel posticipo della 21ma giornata di Serie B, il Perugia ha sconfitto il Livorno per 1-0. Decisivo il gol di Melchiorri al 29'. Gli umbri agganciano il Cittadella e il Chievo a quota 30.

TENNIS

AVANTI NADAL E WAWRINKA

Rafa Nadal centra i quarti di finale degli Australian Open battendo Nick Kyrgios in quattro set: lo spagnolo affronterà l'austriaco Dominic Thiem che a sua volta ha superato Gael Monfils (6-2, 6-2, 6-4). Avanti anche Stan Wawrinka, che ha battuto in cinque set Daniil Medvedev e affronterà il tedesco Alexander Zverev.

