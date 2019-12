«IO, IL GOLDEN BOY DELLA BOXE ITALIANA»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Pugni chiusi sul ring per battere gli avversari. Mani tese fuori per sostenere le attività di volontariato. Sono i binari lungo i quali corre frenetica la vita di Luca Rigoldi, 26 anni, orgoglio vicentino e Golden Boy del pugilato italiano. Ragazzo d'oro per i risultati. In un panorama professionistico privo di campioni del mondo (sono lontani i tempi di Carnera, Benvenuti, Oliva, ma anche di Sanavia), Rigoldi è l'unico campione d'Europa nei pesi supergallo (kg 55,338) insieme al medio Matteo Signani. Ragazzo d'oro per i comportamenti....