ROMA I numeri non mentono e costringono anche Simone Inzaghi ad ammettere che quella di stasera all'Olimpico con l'Inter può considerarsi a tutti gli effetti una sfida-scudetto «perché la classifica dice questo». La Lazio d'altronde si trova ad un solo punto dalla coppia di testa e non può più nascondersi. «Fa un bell'effetto» però, sottolinea il tecnico biancoceleste, prima di chiarire il punto di vista di chi lavora a Formello: «Sappiamo bene da dove siamo partiti, da dove arriviamo, abbiamo meritato questa posizione. Abbiamo fatto tantissime partite, giochiamo un ottimo calcio. Non abbiamo l'ossessione di questa posizione, sappiamo quello che era il nostro obiettivo iniziale». Ovvero riportare la Lazio in Champions League.

Sognare però non costa nulla, anche in considerazione del fatto che la sfida coi nerazzurri «è importante, ma non decisiva. Dopo ne mancheranno altre 14 di partite. Certo vincere darebbe una grandissima spinta in più». Per volare ancora più in alto e provare ad insidiare davvero il dominio bianconero. «La Juventus è davanti a tutti da tanti anni per programmazione, investimenti e idee, è stata la prima a fare lo stadio di proprietà - ricorda l'allenatore -. Quest'anno però ha trovato Inter e Lazio e faremo di tutto per crearle dei problemi nella conquista del nono scudetto consecutivo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA