SERIE A

NAPOLI Brescia-Napoli più importante del match di Champions con il Barcellona? Rino Gattuso lo dice («Dobbiamo pensare a Balotelli e Lopez, non a Messi») ma probabilmente non ci crede neppure lui perché la sfida ai campioni spagnoli è la più attesa dell'anno. La partita di Brescia (ore 20.45), però, è effettivamente un appuntamento fondamentale per il Napoli che cerca il rilancio definitivo in campionato e soprattutto tenta di inseguire i posti utili per la qualificazione alle coppe europee.

«La partita di Brescia? Una gara simile a quella di Cagliari. Non so come giocheranno, ma lasciano 2-3 giocatori in avanti. Dobbiamo stare attenti a non peccare di presunzione. Non sarà facile. Anche loro giocano sulle seconde palle. Serve grandissima attenzione». «La priorità - spiega Gattuso - è la partita di Brescia, scenderà in campo la squadra migliore. C'è tempo per pensare al Barcellona. Con le cosiddette piccole abbiamo perso 20 punti. Troveremo una squadra avvelenata. Troveremo una squadra che ci vuole metterà in difficoltà».Oltre a Koulibaly, che salterà anche la partita col Barcellona, assente Llorente, influenzato. Ma Allan dopo l'esclusione punitiva contro il Cagliari per scarso impegno.

