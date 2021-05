Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL DERBY D'ITALIATORINO La corsa Champions si è fatta ancora più complicata anche se questa volta non è per colpa della Juventus, tornata vittoriosa dalla trasferta al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Lassù, infatti, hanno vinto tutti: ad Atalanta e Milan basterà un successo nelle ultime due gare per garantirsi uno dei primi quattro posti, i bianconeri hanno nel Napoli a un punto di distanza l'avversaria più vicina ma anche quella dal...