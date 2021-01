IL CONFRONTO

MILANO Se in campionato Milan e Inter promettono di giocarsela fino alla fine, stasera in Coppa Italia una delle due saluterà la manifestazione. Sembra l'ultimo atto, invece è un derby che regala l'accesso alla semifinale. Come quello del 27 dicembre 2017 con Rino Gattuso e Luciano Spalletti seduti in panchina, deciso da Cutrone ai supplementari. Così dopo poco più di tre anni, i nerazzurri hanno l'occasione di vendicare quell'eliminazione, oltre alla sconfitta di campionato dello scorso ottobre. Quando il Diavolo ha capito di poter fare il Diavolo grazie alla doppietta di Ibrahimovic, che ha vinto il primo round con Lukaku, in gol sì ma sconfitto. A San Siro stasera saranno sempre loro i due grandi protagonisti. Entrambi in campionato hanno segnato 12 gol (tre rigori trasformati a testa), ma lo svedese ha giocato metà delle partite del belga: nove contro 18. A causa del coronavirus di inizio stagione (era guarito giusto in tempo per giocare e vincere il derby) e dei due guai muscolari. Il primo rimediato al San Paolo con il Napoli il 22 novembre (lesione al bicipite femorale della coscia sinistra); il secondo il 18 dicembre (polpaccio sinistro), quando sembrava tutto pronto per il rientro con il Sassuolo a Reggio Emilia. Però, se Ibrahimovic arriva dalla batosta contro l'Atalanta (arrabbiandosi per essere stato lasciato solo in campo dai compagni di squadra), Lukaku non può sorridere per il pareggio in casa dell'Udinese. Tenendo conto anche che l'Inter non ha mai vinto nelle uniche due volte che i rossoneri hanno perso (con Juventus e Atalanta appunto), cadendo a Marassi con la Sampdoria e frenando alla Dacia Arena.

NON C'È SOLO LO SVEDESE

«Il Milan non è solo Ibrahimovic. Stanno facendo cose importanti», ha detto Antonio Conte. «Non siamo stati particolarmente fortunati nel sorteggio, perché il nostro è diciamo il quadrante più forte. Però, se vuoi vincere la Coppa Italia devi affrontarle tutte», il pensiero di Stefano Pioli. Chi passa sfiderà la vincente di Juve-Spal (domani, ore 20.45). Il tecnico rossonero è alle prese con alcune defezioni. Assenti Calhanoglu (ancora positivo al Covid), Donnarumma (squalificato) e Bennacer (torna col Bologna). In dubbio Kalulu, Tonali e Mandzukic (per il croato problema alla caviglia, può andare in panchina): «A ridosso del match sapremo se potremo averli a disposizione», ha concluso Pioli. Da parte sua, Conte è orientato ad affidarsi a Sanchez e Lukaku in attacco. A centrocampo potrebbero esserci Gagliardini (o Sensi) e Darmian per Vidal e Young. «Se dobbiamo migliorare qualcosa, allora dico di essere più cinici», il diktat dell'ex ct.

CRISI JANGSU

Intanto, non c'è pace per Suning. Al di là di essere impegnato sul fronte della cessione dell'Inter (tra un paio di settimane è in programma la fine della due diligence da parte del fondo Bc Partners), adesso c'è il problema Jangsu in Cina. Soltanto due mesi e mezzo fa il club ha vinto il suo primo campionato (battendo in finale il Guangzhou Evergrande di Fabio Cannavaro), ma adesso è piombato in una vera e propria crisi. Questo perché negli scorsi mesi, come già avevano riportato i media cinesi, la società ha avuto delle difficoltà nel pagamento degli stipendi ad allenatore, staff tecnico e giocatori e adesso, su ordine del governo di Pechino, ha imposto un importante taglio sugli ingaggi futuri. Per questo motivo nessuno dei tesserati stranieri, compreso il tecnico romeno Cosmin Olaroiu, si sono presentati alla ripresa degli allenamenti in vista della nuova stagione.

Salvatore Riggio



INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 2 Hakimi, 23 Barella, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 36 Darmian; 7 Sanchez, 9 Lukaku. All.: Conte

MILAN (4-2-3-1): 1 Tatarusanu; 5 Diogo Dalot, 24 Kjaer, 13 Romagnoli, 19 Theo Hernandez; 18 Meite, 79 Kessie; 56 Saelemaekers, 21 Brahim Diaz, 17 Rafael Leao; 11 Ibrahimovic. All.: Pioli Arbitro: Valeri di Roma

Tv: ore 20.45 su Raiuno

