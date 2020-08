TORINO «Potrebbe sembrare uno scherzo ma non lo è: Cristiano Ronaldo si è offerto al Barcellona per la prossima stagione». Lo scrive il quotidiano catalano Sport sul suo sito, citando una intervista rilasciata alla Bbc da Guillem Balaqué, autore della biografia del portoghese.

Per il giornalista sarebbe stata la Juventus a chiedere a Jorge Mendes, procuratore dell'attaccante, di trovargli una nuova squadra. Balaqué spiega così i rumors delle ultime settimane sull'interessamento del Paris Saint-Germain. «Ronaldo è stato offerto ovunque, compreso il Barcellona», sostiene il giornalista.

Le sue parole sono però in contrasto con quanto sostenuto dal presidente bianconero, Andrea Agnelli, che ha recentemente definito Cristiano Ronaldo un «pilastro» della Juventus anche per quanto riguarda le prossime due stagioni.

L'entourage di Ronaldo, attraverso il quotidiano spagnolo As,ha smentito categoricamente le voci di un suo addio a Torino: «È tutto falso». Secondo quanto scrive As, Cristiano Ronaldo e la sua famiglia sono felici a Torino e vogliono restare alla Juventus fino alla scadenza del contratto, nel giugno 2022.

