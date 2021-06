Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL FOCUSROMA Bella esteticamente, solida e con un'idea fissa: vivere nella metà campo avversaria. Progetto ricco, che non è più nemmeno in cantiere. E' in bella vista e trova il consenso di tutti. L'Italia gioca un calcio offensivo, solido e di qualità. Senza i grandi nomi internazionali, ma con tanti piccoli talenti. Un gruppo tosto in campo (l'equilibrio è la parola d'ordine) e fuori (i ragazzi sono uniti, amici, ridono, scherzano e...