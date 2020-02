L'ALTRA SFIDA

MADRID Una disattenzione di Otamendi rischiava di rovinare il ritorno in Spagna di Guardiola, ma il Manchester City ribalta il vantaggio di Isco con le reti di Gabriel Jesus e De Bruyne. Il primo round tra Zizou e Pep va al tecnico degli inglesi (ritorno il 17 marzo). È una sfida tra la concretezza del francese e il pragmatismo del catalano: in due hanno vinto sette Champions, tra quelle conquistate da giocatori (una a testa) e da allenatori (3-2 per Zidane). Il Manchester City dimostra di non essere distratto dalla squalifica per due stagioni dalle coppe europee (più multa da 30 milioni di euro), decisa qualche giorno fa dall'Uefa (ieri gli inglesi hanno fatto ricorso al Tas di Losanna), e dal rischio di vedersi revocare i titoli vinti dal 2012 al 2016 (tra cui, la Premier del 2014). Da parte sua, il Real Madrid deve rifarsi dalla sconfitta rimediata in Liga contro il Levante (1-0): un ko che gli ha fatto perdere il primo posto, ora occupato dagli acerrimi rivali del Barcellona. I Blancos non perdono il vizio e fanno molto possesso palla, ma in fase offensiva sono timidi. Invece, i Citizens lasciano il pallino del gioco in mano agli avversari, ma il vecchio tiki taka di Guardiola, quello fatto di passaggi veloci e fitti, non esiste più. O meglio, è ormai da tempo in una fase ben più evoluta. Al terzo tocco c'è sempre una verticalizzazione veloce. Ma nella ripresa un errore di Otamendi spiana la strada al Real Madrid che va in gol con Isco. Il Manchester City non si spaventa e pareggia con Gabriel Jesus su cross di De Bruyne, che 5' dopo firma il raddoppio su rigore. Nel finale espulso Sergio Ramos.

Roberto Salvi

REAL MADRID-MAN. CITY 1-2

REAL MADRID (4-3-3): Courtois 6; Carvajal 4.5, Varane 5.5, Sergio Ramos 4, F. Mendy 5; Modric 5 (39' st Lucas Vazquez ng), Casemiro 5, Valverde 5.5; Isco 6.5 (39' st Jovic ng), Benzema 5.5, Vinicius 6 (30' st Bale ng). A disp.: Areola, Marcelo, Eder Militao, Kroos. All.: Zidane 5

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson 6; Walker 5.5, Otamendi 5, Laporte 6 (33' pt Fernandinho 6), B. Mendy 6; Gundogan 6.5, Rodrigo 6, De Bruyne 8; Mahrez 6.5, Gabriel Jesus 7, Bernardo Silva 5.5 (28' st Sterling 6.5). A disp.: Bravo, Cancelo, David Silva, Foden, Aguero. All.: Guardiola 7

Arbitro: Orsato 6

Reti: 15' st Isco, 33' st Gabriel Jesus, 38' st De Bruyne su rigore

Note: spettatori 70mila circa. Espulso: Sergio Ramos. Ammoniti: B. Mendy, Valverde, Modric. Angoli 1-4

