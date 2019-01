Chelsea, 50 milioni per Pipita Gattuso punta forte su Piatek

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL MERCATOLa doppietta di Cutrone in Coppa Italia allontana Higuain dal Milan e lo spinge verso il Chelsea. Sarri ha da tempo il Pipita nel mirino e oggi il Mirror rilancia per l'arrivo dell'argentino a Stamford Bridge (operazione da oltre 50 milioni), anche se non rinuncia del tutto alla pista Icardi. L'unica difficoltà è legata all'età di Higuain (31 anni), il cui profilo non rientra nella politica del club Blues', che si è dato una regola: ingaggiare giocatori di prospettiva. Nel caso in cui il Milan non dovesse riscattarlo, Higuain...