CHAMPIONS LEAGUEMILANO «È tutto nelle nostre mani». L'Inter ha un primo match point per sfatare il tabù europeo e centrare gli ottavi di finale di Champions League per la prima volta dal 2011/12. Padroni del proprio destino, agli uomini di Simone Inzaghi possono bastare anche tre punti nella sfida di stasera contro lo Shakhtar Donetsk, a patto che il Real Madrid non perda contro lo Sheriff: bisognerà aspettare, quindi, comunque la tarda...