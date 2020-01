Balotelli entra e in 7' fallo e vaffa all'arbitro: espulso

IL PAREGGIO

Due gol per tempo, due doppiette - di Torregrossa e Joao Pedro - e tra Brescia e Cagliari matura un 2-2 molto più gradito ai sardi che fermano i 4 ko di fila, mentre è poco per un Brescia che boccheggia nella zona calda e che aveva cullato il sogno del rilancio dopo che aveva ribaltato dallo 0-1. E Balotelli? Protagonista in negativo: in campo dal 29' della ripresa, si fa espellere al 36' dopo un fallo su Pisacane e le proteste verso l'arbitro: gli avrebbe rivolto un vaffa...

E subito dopo la gara lo sfogo social di Mario: «È incredibile - scrive sul proprio profilo Instagram - come un episodio possa cambiare sempre troppo (negativo o positivo) l'opinione di tutti drasticamente sull'essere e sulla professionalità di un uomo. Proseguirò col mio lavoro anche stavolta, non è un problema. Voi continuate pure a giudicarmi...».

L'ALLENATORE

«L'espulsione? Già il giallo era eccessivo, Mario era sulla palla e non vede il difensore su cui fa fallo (foto). Non riteneva giusta la decisione dell'arbitro e ha reagito. Era entrato con l'idea di farci vincere la partita, invece siamo andati in inferiorità». Il tecnico del Brescia Eugenio Corini commenta così la nuova balotellata'. Si rammarica: «Abbiamo portato a casa un punto dopo averne sfiorati 3. Perché Mario è partito dalla panchina? La valutazione è stata fatta sulla gara precedente: non si è allenato per 2 giorni per un malanno, ho preferito Donnarumma».

