LO SCENARIOPORDENONE Zona bianca, il Friuli Venezia Giulia spera di riaprire quasi tutto. Quindi non solo piscine al chiuso, non solo i ricevimenti dei matrimoni e delle altre cerimonie civili e religiose (solo con il green pass, va ricordato), ma anche parchi a tema permanenti, circoli culturali, le sale giochi. Resterebbero fuori, insomma, solamente le discoteche, che non sono calendarizzate nemmeno nel decreto del governo, mentre tutte le...