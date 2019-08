CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VIABILITÀBELLUNO Dalle 24 di oggi il ponte di Santa Caterina, a Ponte nelle Alpi, chiuderà per essere sottoposto ad una profonda ristrutturazione del costo di 580mila euro.Una chiusura continuata fino al 3 novembre. Il divieto di transito sarà esteso non solo a tutti i veicoli, ma anche ai pedoni per consentire ai tecnici Anas di eseguire le opere di consolidamento e allargamento della sede stradale.Scattano così i percorsi alternativi, messi a punto con il prefetto Francesco Esposito, che investiranno la viabilità dell'intera provincia,...