Vestiti buttati nel cassonetto sbagliato: multa al vicesindaco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLEMICATRIESTE Multa da 450 euro in arrivo per il vicesindaco leghista di Trieste Paolo Polidori. Il motivo? Aver gettato nel cassonetto delle immondizie indifferenziate gli indumenti, un piumino ed una bottiglia di plastica del senzatetto romeno Mesej Mihaj anzichè negli appositi contenitori. Sarà la Polizia municipale a sanzionarlo, la stessa di cui Polidori ha la responsabilità detenendo la delega alla sicurezza.Destino beffardo: nella foga di restituire decoro alla centralissima via Carducci, il vicesindaco non si è ricordato del...