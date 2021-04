Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VENEZIA «Prima ancora che legale, vaccinarsi è un obbligo etico per un medico. Chi non lo farà, senza cambiare idea dopo essere stato richiamato, ne dovrà rispondere davanti alla nostra Commissione deontologica». Giovanni Leoni non ha dubbi. A proposito dei camici bianchi obiettori rispetto alla campagna di profilassi anti-Covid, il presidente dell'Ordine provinciale dei medici, appena riconfermato numero due a livello nazionale, non usa...