PORDENONE L'emergenza sanitaria ha rallentato il processo, ma in autunno se non ci saranno altri intoppi sarà portato a compimento. Stanno arrivando allo conclusione i lavori per la riqualificazione di palazzo San Marco, in via Roma. E al piano terra torna concreta la possibilità di veder sorgere un ristorante. Anzi, due in uno: un locale gourmet, dove si spingerà sulla qualità (e anche sui prezzi) e un altro - collegato - in stile bistrot, quindi per le tasche di tutti e dedicato in parte anche al servizio di pizzeria. C'è anche una data ipotetica per la nascita del nuovo locale, che sorgerà al piano terra: si parla di ottobre, quando cioè il cantiere sarà ormai un ricordo e l'intero palazzo si presenterà con il nuovo vestito. Il gruppo imprenditoriale della ristorazione che è tornato alla carica per il piano terra del palazzo San Marco è collegato sì, ma non totalmente riconducibile, alla proprietà del ristorante Mediterraneo (mai più riaperto dopo la crisi Covid)di Tamai. L'indiscrezione sull'apertura del locale è stata confermata anche da fonti vicine all'amministrazione comunale. La svolta era inizialmente naufragata verso la fine dell'anno scorso, quando da un'apertura imminente si era passati al silenzio. Ora un nuovo spiraglio per l'inizio dell'autunno, con un doppio locale che potrebbe accontentare il gusto di tanti pordenonesi. Il ristorante si inserirebbe in una specie di distretto del gusto, quello di viale Martelli, con la presenza di altri locali simili. La seconda novità riferita a palazzo San Marco riguarda invece il piano superiore rispetto a quello che ospiterà il ristorante. Sarebbe infatti stato raggiunto un primo accordo per l'arrivo di alcune società in grado di occupare l'ala del palazzo dedicata ai servizi. Uffici, quindi, nell'attesa che tutti gli appartamenti finiscano nelle mani dei compratori.

