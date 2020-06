TURISMO

JESOLO Fine settimana al mare, da Bibione a Sottomarina le spiagge si sono riempite per un altro weekend. Ritornano i turisti sulla costa veneziana, anche se le presenze continuano ad essere concentrate soprattutto tra sabato e domenica. E anche per questo i sindaci della costa veneta hanno dato vita ad una nuova campagna promozionale a livello unitario. Per il momento però l'attenzione è tutta per il fine settimana. Da ieri mattina in ingresso alle varie località si sono registrate code e rallentamenti. A Jesolo finalmente negli ultimi giorni si sono visti gli ospiti stranieri, soprattutto austriaci e tedeschi, e lo stesso vale per Bibione dove la presenza estera pesa tantissimo. A Jesolo oltre 300 gli hotel aperti, pari al 90% delle strutture presenti, con un'occupazione alberghiera compresa tra l'80% e il tutto esaurito.

I DATI

Un dato incoraggiante che secondo l'Associazione jesolana albergatori dovrebbe stabilizzarsi a luglio con aumento delle presenze degli ospiti stranieri tanto che secondo le stime della stessa associazione a fine stagione la flessione delle presenze dovrebbe attestarsi al 30%. Buona, ancora una volta, l'affluenza nelle spiagge libere. A Jesolo i tratti attrezzati sono stati riempiti già a mezzogiorno. Uguale le previsioni per oggi, mentre sono stati positivi anche i riscontri a Cavallino-Treporti e a Bibione. E proprio per sostenere la ripresa del turismo, ieri la conferenza dei sindaci del Litorale Veneto ha varato una campagna di comunicazione reputazionale dal titolo I mari della tranquillità. Le spiagge del divertimento. L'obiettivo è quello di rafforzare la reputazione del Litorale Veneto e delle sue località, inteso sia come sistema turistico omogeneo (caratterizzato da strutture e tratti paesaggistici comuni), sia come scenario in grado di offrire proposte differenziate e non concorrenziali in base alle caratteristiche di ogni singola località.

Un tema centrale, che fa da sfondo a ogni proposta elaborata, resta comunque quello della sicurezza Anti-Covid 19. La campagna si svilupperà a luglio coinvolgendo i principali media nazionali, suddivisi tra testate cartacee, periodici, televisioni e media digitali.

LAVORO DI SQUADRA

«Grazie al grande lavoro di squadra straordinario commenta Pasqualino Codognotto, presidente della conferenza dei sindaci del Litorale Veneto e sindaco di San Michele-Bibione - che ha coinvolto tutti i colleghi sindaci della costa veneta, i relativi consorzi di promozione turistica, la Regione con il vicepresidente Gianluca Forcolin e l'assessore al Turismo Federico Caner, siamo riusciti a elaborare in pochi giorni un piano di uscite promozionali. Abbiamo anche rotto quel paradigma che vuole un'amministrazione pubblica lenta ad operare su progetti del genere. Siamo soddisfatti di quanto abbiamo prodotto e confidiamo che raggiunga lo scopo prefissato». Il progetto ha potuto prendere avvio grazie al contributo della Regione Veneto e della Camera di Commercio di Venezia e Rovigo, inoltre, grazie anche al coinvolgimento delle Pro Loco con l'Unpli Veneto, verrà interessato l'entroterra con azioni di promozione mirata. «Si tratta di un progetto molto articolato nel complesso aggiunge Roberta Nesto, sindaco di Cavallino-Treporti e vicepresidente della conferenza dei sindaci del Litorale Veneto che punta alla massima visibilità delle eccellenze turistiche del nostro litorale grazie a una divulgazione tra i media. È la prima volta che nel litorale Veneto si riesce a dar vita a un progetto così completo e complesso di reputazione. In questo momento le aziende hanno bisogno di supporto e noi, come amministratori, abbiamo fatto squadra per esserci, grazie anche ai consorzi e alla Regione».

Giuseppe Babbo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA