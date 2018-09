Tragedia di Genova, ai Pm una nuova lista di 60 nomi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCHIESTAMILANO Per il crollo del ponte Morandi c'è un nuovo elenco di potenziali responsabili e tra questi spicca il nome di Fabio Cerchiai, presidente di Autostrade per l'Italia. Nei giorni scorsi gli uomini del primo gruppo della guardia di finanza hanno consegnato ai magistrati una lista di altre sessanta persone su cui potrebbero ricadere responsabilità penali per il collasso del viadotto che ha causato 43 vittime. Una prima lista di venticinque nomi è stata integrata e la nuova informativa è sulla scrivania del magistrati di Genova...