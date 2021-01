Super sconto sui carburanti da autotrazione prorogato a fine febbraio in Friuli Venezia Giulia, nonostante il Governo non abbia ancora risposto all'appello della Regione affinché compartecipi alla spesa, dati gli introiti maggiori che derivano alle casse dello Stato se il pieno è fatto in regione piuttosto che negli Stati esteri confinanti. La decisione è stata assunta ieri dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore all'Energia Fabio Scoccimarro, dando così seguito a un provvedimento attivo da settembre. L'obiettivo era quello di contrastare il «turismo del pieno» soprattutto in Slovenia e l'iniziativa ha funzionato se solo a Trieste in un mese si è registrata l'attivazione di 2mila nuove tessere carburante. Significativo l'incremento dei consumi anche in provincia di Gorizia, mentre è risultata piuttosto contenuta tendente allo stabile la situazione su Udine e Pordenone. «Con questa proroga - ha spiegato l'assessore - arriveremo al sesto mese di sperimentazione del super sconto che abbiamo deciso di introdurre in forza della grave crisi economica e sociale che da tempo interessa anche il contesto regionale e che ha determinato una notevole contrazione del potere d'acquisto delle famiglie, alle quali la Regione ha sempre inteso portare sostegno con agevolazioni nei più diversi settori».

