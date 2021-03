Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Si è spento dopo aver lottato contro il Covid Maurizio Moretti: aveva 76 anni. Se ne va un altro dei protagonisti del grande Belluno che negli anni 70 fece emozionare una città intera militando in serie C. Moretti era nato a Gradisca di Sedegliano nel 1945 ed era cresciuto calcisticamente nel Rivignano, squadra dove venne notato da Paolo Mazza e portato alla Spal, in serie B. Dopo una stagione in cadetteria, ecco la promozione in serie A,...