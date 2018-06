Schianto a San Giorgio in Bosco: nell'affrontare una curva, la Golf è andata dritta e poi si è ribaltata terminando la corsa in un campo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRAGEDIASAN GIORGIO IN BOSCO Due amici, ieri pomeriggio, hanno perso la vita in una drammatica uscita di strada autonoma a San Giorgio in Bosco, lungo via Calandrine. Cesare Zorzella, 63 anni, nato nel veronese a San Bonifacio, ma residente a Villafranca Padovana, e Luigino Greggio, 56 anni, nato a Rovolon ed abitante a Limena sono morti praticamente sul colpo. Erano a bordo della Volkswagen Golf di proprietà e condotta da Zorzella. Il drammatico sinistro è avvenuto dieci minuti prima delle 17. LA DINAMICALa vettura era diretta verso...