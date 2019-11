CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SAN LAZZAROL'isola di San Lazzaro degli Armeni a Venezia devastata dal maltempo e dall'acqua alta. La sede della Congregazione Mechitarista, fin dal 1700 centro della cultura armena in laguna è in ginocchio. Allagamenti e danni ovunque: alcune foto postate sui social, hanno fatto il giro del mondo e subito si è innescata una catena di solidarietà per aiutare i padri Armeni a rialzarsi, ripulendo il chiostro antico, e le stanze che custodiscono alcuni tesori di grande importanza culturale. Immagini che sono diventate un grido d'allarme. Non...