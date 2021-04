Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ALLARMEPORDENONE E UDINE Riapertura delle scuole superiori al 100 per cento della capienza in zona gialla, è già caos in regione. E l'allarme suona forte per quanto riguarda soprattutto i trasporti. La seconda difficoltà riguarda le aule, che potrebbero non bastare viste le norme sul distanziamento e la contemporanea ripresa delle lezioni in tutti gli istituti superiori al massimo della capienza.IL NODOIl Friuli Venezia Giulia, avendo...