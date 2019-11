Rifiuti ingombranti Veritas detta le regole

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICAVENEZIA Nelle molte eredità che si lascia alle spalle l'Aqua Granda, arrivata a seppellire Venezia per tre volte in cinque giorni, tra il 12 e il 17 novembre, spunta anche una polemica sulla gestione del servizio di recupero dei rifiuti. Su tutti, quelli ingombranti: materassi, comodini e sacchi neri contenenti - in alcuni casi - la storia delle persone che sono state costrette a buttare via tutto (o gran parte) di ciò che avevano. Ricordi, pezzi di case e quant'altro abbandonati da giorni in un angolo nascosto di una calle...